تشييع جثمان حسن نصر الله، لبنان يعلن غلق مطار بيروت الأحد القادم

تشييع جثمان حسن نصر الله، قررت السلطات اللبنانية، اليوم، غلق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتوقّف حركة الإقلاع والهبوط من وإلى المطار يوم الأحد 23 فبراير الحالي، بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه، بحسب التوقيت المحلي.

قرار بغلق مطار بيروت الأحد تزامنا مع تشييع حسن نصر الله

وجاء قرار غلق مطار بيروت، استعدادا لمراسم تشييع جثمان الأمين العام السابق لـ حزب الله، حسن نصر الله.

ووفق إعلان المديريّة العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فقد تم إلغاء عدد كبير من الحجوزات من بيروت وإليها يوم تشييع نصر الله على طريق المطار، الأحد المقبل.

حسن نصر الله، فيتو

وشهد طريق مطار رفيق الحريري الدولي فى العاصمة "بيروت، الأسبوع الماضى، مظاهرات عديدة لمناصري "حزب الله" تخلّلتها أعمال شغب واعتداء على قوات “اليونيفيل” جراء منع طائرة إيرانية من الهبوط.

حزب الله يتحدث عن تشييع جثمان حسن نصر الله

وكانت قد أعلنت شركتا "إير فرانس" و"طيران الإمارات" عن إلغاء رحلاتهما إلى لبنان في 23 فبراير تزامنًا مع تشييع جثمان حسن نصر الله.

يشار إلى أن الأمين العام الحالي لـ حزب الله، الشيخ نعيم قاسم قد تحدث عن تشييع نصر الله والأمين العام السابق هاشم صفي الدين، وأشار إلى ضرورة أوسع مشاركة.

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