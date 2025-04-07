مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

أمر وزير الداخلية والبلديات في لبنان، أحمد الحجار، بإجراء تحقيق فوري، عقب مشاجرة بين اثنين من المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

بعد الاشكال الذي حصل في مطار رفيق الحريري الدولي، طلب وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار من قائد جهاز أمن المطار، إجراء تحقيق فوري بالحادثة ليصار الى تحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة بالتنسيق مع القضاء المختص — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) April 6, 2025

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة حامية في المطار، حيث اختلف اثنان من المسافرين على أحقية الوقوف بالصف، فحدث تلاسن بينهما، ما لبث أن تطور إلى مشاجرة وضرب، ما دفع بعناصر أمن المطار إلى التدخل وفض الإشكال.

وعقب انتشار فيديو المشاجرة عبر مواقع التواصل، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بيانا قالت فيه إنه "بعد الإشكال الذي حصل في مطار رفيق الحريري الدولي، طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من قائد جهاز أمن المطار، إجراء تحقيق فوري بالحادثة ليصار إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة بالتنسيق مع القضاء المختص".

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إنه علم أن "سبب الإشكال فردي، وسرعان ما تدخلت القوى الأمنية لفضه".

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