السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

ضبط 7 ملايين دولار مهربة في مطار بيروت قادمة من دولة أفريقية

مطار رفيق الحريري،
مطار رفيق الحريري، فيتو

أفادت مصادر لقناة "الحدث" أنه تم ضبط مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ7 ملايين دولار في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، حيث عُثر عليه داخل حقائب سفر على متن طائرة قادمة من دولة أفريقية.

 

أصحاب الحقائب من جنوب لبنان

وأشارت المصادر إلى أن أصحاب الحقائب التي وُجدت بداخلها الأموال المهربة ينحدرون من إحدى البلدات في جنوب لبنان، دون الكشف عن هوياتهم حتى الآن.

 

تكليف مكتب الجرائم المالية بالتحقيق

تم تكليف مكتب الجرائم المالية بمتابعة القضية والتحقيق في مصدر هذه الأموال وسبب إدخالها بهذه الطريقة، وسط ترجيحات بوجود شبهة تبييض أموال أو تمويل غير مشروع.

 

مصرف لبنان يتدخل

بناءً على توجيهات حاكم مصرف لبنان، تم نقل الأموال المضبوطة إلى خزنة خاصة داخل المصرف المركزي، مع التوجيه بمتابعة التحقيقات ومراقبة سير الإجراءات القضائية.

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