الحبس 6 أشهر لسائق بتهمة القيادة تحت تأثير تعاطي الحشيش في الأميرية

قضت  محكمة جنايات مستأنف القاهرة برفض الاستئناف المقدم من سائق على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة والقاضي بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بقيادة سيارة تحت تأثير المخدرات بدائرة قسم شرطة الأميرية وقضت بتأييد حكم اول درجة.

البداية أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الاميرية الحالة الأمنية بالمنطقة، وأثناء استيقافها للمتهم للتفتيش على الرخص نظرا لكونه كان يقود بسرعة كبيرة لاحظ رجال المباحث أنه غير متزن. 


أنزلت القوات السائق من السيارة ثم أُجري له تحليل مخدرات، وتبين إيجابية التحليل واحتواء دمائه علي نواتج مخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش.

 تم اقتياده إلى قسم الشرطة ثم إلى نيابة الأميرية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

