الزمالك يعد سانت إيتان الفرنسي بسداد قسط صفقة بنتايك خلال أيام

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تواصلت خلال الساعات الماضية مع مسؤولي سانت إيتان الفرنسي بشأن مستحقات صفقة انتقال اللاعب محمود بنتايك.

وأوضح المصدر أن الزمالك وعد النادي الفرنسي بسداد القسط المستحق خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار التزام النادي بالاتفاقات المالية الموقعة بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك تسعى لإنهاء الملف بشكل ودي لتفادي أي عقوبات محتملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل إيجابي بين الناديين.

