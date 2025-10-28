عيار 21 يتراجع 400 جنيه، أسعار الذهب تهبط من أعلى مستوى لها

تباينت أسعار الذهب بصورة كبيرة خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة في منتصف الشهر ثم أخذت في التراجع إلى نفس مستوياتها المحلية والعالمية، واقتراب سعر الاونصة من مستوى 4000 دولار.

وجاءت تحركات الذهب خلال الشهر كالتالى:

وفي الأسواق المحلية، سجلت أسعار الذهب فى بداية شهر أكتوبر الجارى نحو 5080 جنيه لعيار 21 الأكثر انتشارا و5805 جنيه لعيار 24 فى أول شهر أكتوبر، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4354 جنيه.

وأخذت أسعار الذهب فى الارتفاع خلال منتصف الشهر الجارى ووصلت إلى أعلى مستوياتها حيث قفز سعر الجرام 21 إلى مستويات 5800 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6600 جنيه ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستويات 5000 جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر الجارى وقبل ساعات من اجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى بصورة كبيرة حيث سجل سعر الجرام عيار 21 مستوى 5400 جنيه، وبنسبة تراجع تقدر بحوالي 400 جنيه، بينما تراجع سعر الجرام 24 الى مستوى 6170 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 4630 جنيه.

