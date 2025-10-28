البابا تواضروس: الخطوة الأولى نحو الوحدة المسيحية هو الترابط الأرثوذكسي

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أن "الخطوة الأولى نحو الوحدة المسيحية هي الوحدة الأرثوذكسية"، مشيرا إلى أن تحقيق الوحدة بين الكنائس الأرثوذكسية يمثل القاعدة الأساسية التي يمكن من خلالها الوصول إلى وحدة مسيحية شاملة.

مجلس الكنائس العالمي

جاء ذلك خلال لقاء البابا تواضروس الثاني مع وفود كنائس العائلتين الأرثوذكسيتين البيزنطية والشرقية، المشاركين في المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، والذي تُقام فعالياته حاليًا في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ورحب البابا تواضروس الثاني بالوفود المشاركة، معربًا عن سعادته بزيارتهم لمصر ومشاركتهم في المؤتمر، لافتًا إلى ما تتميز به مصر من موقع حضاري وجغرافي وتاريخي فريد، قائلًا إن "المصريين يعيشون معًا حول نهر النيل في وحدة وطنية طبيعية بفعل ما اكتسبوه من النهر الهادئ".

وتحدث البابا تواضروس عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعراقتها التاريخية، موضحًا أن أبناء الكنيسة منتشرون داخل مصر وخارجها في عدد كبير من الإيبارشيات والأديرة، وتقدم الكنيسة خدمات اجتماعية وتعليمية للمجتمع من خلال المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال التابعة لها.

كما أشار البابا تواضروس الثاني إلى المكتبة البابوية ووصفها بأنها "المكتبة الأكبر في المجال القبطي"، موضحًا أنها تضم مجالات متعددة في الفنون والأيقونات وغيرها من العلوم ذات الصلة بالتراث القبطي.

وخلال اللقاء، تحدث عدد من أعضاء الوفود المشاركين معبرين عن تقديرهم العميق لاستضافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهذا الحدث الدولي، وعن شكرهم لقداسة البابا على رؤيته وحسن تنظيم المؤتمر. كما أبدوا انبهارهم بمركز لوجوس بما يضمه من تجهيزات حديثة وإمكانات متميزة، وبما شاهدوه في أديرة وادي النطرون التي وصفوها بأنها تحمل روحانية أرثوذكسية أصيلة، فضلًا عن إعجابهم بجولتهم السياحية إلى الأهرامات بالجيزة.

وفي معرض رده على أحد الأسئلة حول مستقبل الوحدة المسيحية، أوضح البابا تواضروس أن الخطوة الأولى لتحقيقها تبدأ من وحدة الكنائس الأرثوذكسية، مضيفًا: "في العام الماضي، هنا في هذه القاعة، عُقد اجتماع بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والبيزنطية، شارك فيه عدد من الأساقفة والأساتذة ممثلين عن كنائسهم. وأحلم أن يجتمع بطاركة الأرثوذكس معًا، من العائلتين، هنا في مصر، ليقدّموا صوتًا أرثوذكسيًا واحدًا للعالم المسيحي كله".

وأكد البابا تواضروس الثاني أن "الوحدة المسيحية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال وحدة الكنائس الأرثوذكسية جميعها"، مشددًا على أهمية الحوار والتعاون المتبادل كأساس للتقارب بين الكنائس.

وتطرق قداسة البابا تواضروس الثاني إلى العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية الأرثوذكسية، واصفًا إياها بأنها "علاقة مثالية بين كنيستين"، موضحًا أن التعاون بينهما يتم من خلال لجنة مشتركة تعمل على أربعة مستويات: الرهباني، والكهنوتي، والاجتماعي، واللاهوتي.

وأضاف: "هناك زيارتان من الكنيسة الروسية إلى مصر كل عام، وكذلك زيارتان من الكنيسة القبطية إلى روسيا، ونحن نبني فهمنا المشترك معًا"، مؤكدًا أن هذا التواصل المستمر يرسخ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل وحدة الكنيسة وخدمة الإنسان.

واختتم البابا تواضروس الثاني تواضروس كلمته بالتعبير عن تطلعه لأن تكون مصر أرض اللقاء الأرثوذكسي الكبير الذي يجمع بطاركة العائلتين الأرثوذكسيتين، لتقديم شهادة إيمان موحدة تعكس روح المحبة والوحدة التي يسعى إليها العالم المسيحي.

