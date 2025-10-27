الإثنين 27 أكتوبر 2025
البابا تواضروس: تحسن أوضاع المسيحيين في عهد السيسي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفد مجلس الكنائس العالمي، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر السادس للمجلس في مركز لوجوس بالمنطقة ذاتها.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عن سعادته باستضافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للمؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية، بوصفها من أقدم الكنائس في العالم، تربطها علاقات طيبة مع مختلف الكنائس، ولها إسهامات بارزة في العمل المسكوني عبر سنوات طويلة.

وأكد البابا تواضروس أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحافظ على علاقات متميزة مع كافة المؤسسات والكيانات الوطنية المصرية، لافتًا إلى أن أوضاع المسيحيين في مصر تشهد تحسنًا واضحًا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على مستوى بناء الكنائس أو مشاركة المسيحيين في مختلف مجالات العمل العام.

مجالات التعليم والتواصل الكنسي

من جانبهم، عبّر أعضاء وفد مجلس الكنائس العالمي عن تقديرهم العميق لقداسة البابا تواضروس وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية على استضافة المؤتمر، مشيدين بالإمكانيات الحديثة لمركز لوجوس وأكاديمية القديس مار مرقس القبطية، وما تقدمانه من خدمات متميزة في مجالات التعليم والتواصل الكنسي.

وعقب اللقاء، اصطحب قداسة البابا الوفد في جولة داخل مركز لوجوس، شملت زيارة المكان الذي يُحتفظ فيه بجزء من خشبة الصليب المقدس، وهو أحد 13 جزءًا معروفًا موجودة في أماكن مختلفة من العالم.

وحضر اللقاء نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، ونيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهما عضوان في اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

