الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور 75 دقيقة من بدء تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 75 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% عند مستوى 38340 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى 47170 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعًا بنسبة 0.16%  عند 17243 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليصل إلى 4342 نقطة.

وفي المقابل، صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% مسجلًا 12238 نقطة، كما صعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18%  عند 16046 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3936 نقطة.

 

تعاملات جلسة الاثنين 

شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا بختام تعاملات جلسة الإثنين، حيث ارتفعت معظم المؤشرات بدعم من عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية، فيما مالت تعاملات الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى التراجع النسبي.

وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه، مدعومًا بمكاسب الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والخدمات المالية.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 38162 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى 46915 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعًا بنسبة 0.16% ليغلق عند 17243 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليصل إلى 4342 نقطة.

وفي المقابل، هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% مسجلًا 12238 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند 16046 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3930 نقطة

 

 

