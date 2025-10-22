محمد فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده بأغنية “إلى أبي”

طرح الفنان محمد فضل شاكر البرومو الدعائي لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان «إلى أبي»، في خطوة دعم إنسانية وفنية لوالده الفنان فضل شاكر، بعد تسليمه نفسه للسلطات اللبنانية مؤخرًا.

ونشر محمد عبر حسابه الرسمي على انستجرام مقطعًا من الأغنية وكتب بكلمات مؤثرة: «من عمق إحساسك امتدّ صوتي، ومن حنانك تعلّمت كيف يُغنّي القلب، لذلك بصوتي سأحمل حبّ العالم لك... رسالة لا تنتهي… إلى أبي».

ويبدو أن العمل الجديد يحمل طابعًا وجدانيًا خاصًا، إذ يجسد العلاقة القوية التي تربط محمد بوالده، ويعكس مشاعر الحب والامتنان وسط الظروف الصعبة التي يمرّ بها الفنان فضل شاكر.

وكان محمد فضل شاكر قد أعلن في وقت سابق تأجيل جميع حفلاته القادمة، احترامًا للمرحلة الدقيقة التي يعيشها والده، مشيرًا إلى أنه كان يتطلع للقاء جمهوره، إلا أن الأولوية الآن تبقى للأسرة والوقوف إلى جانب والده في هذه المحنة.

تأتي هذه الأغنية لتؤكد أن الفن لا ينفصل عن المشاعر الإنسانية، وأن صوت محمد فضل شاكر لا يحمل فقط نغمة جميلة، بل أيضًا رسالة وفاء نادرة في عالم الفن.

