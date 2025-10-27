مدينتي تستضيف بطولة مصر المفتوحة للجولف بمشاركة 35 دولة

تنطلق بعد غد الأربعاء 29 نوفمبر فعاليات بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 – بالتعاون مع جولة التطوير الآسيوية "Asian Development Tour" – في نادي مدينتي للجولف، وتستمر حتى السبت القادم 1 نوفمبر 2025.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة دولية متميزة لأكثر من 130 لاعبًا من أشهر لاعبي الجولف حول العالم يمثلون 35 دولة، وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، هولندا، النمسا، السويد، إسكتلندا، روسيا، أستراليا، كندا، ومن الوطن العربي المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الكويت، لبنان، عمان، تونس، الجزائر، المغرب، ومن قارة آسيا اليابان، كوريا، الهند، باكستان، تايلاند، ماليزيا، اندونيسيا، الفلبين، فيتنام، بنجلاديش، تايبيه الصينية، هونج كونج، لاوس، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.

تُعد بطولة مصر المفتوحة من اقدم واعرق بطولات المحترفين فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا يبلغ عمرها 104 عاما، حيث أُقيمت النسخة الاولى منها فى عام 1921. شارك فى البطولة على مر تاريخها الطويل العديد من نجوم رياضة الجولف العالميين منهم بوى لوك وجارى بلاير وبرنارد هانت وكولن مونتجمرى ورورى مكلروى.

وكان الاتحاد المصري للجولف، برئاسة عمر هشام طلعت، قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم 4 بطولات دولية كبرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، بهدف جذب السياحة الرياضية ووضع مصر على خريطة الجولف العالمية. واستضافت مصر أول بطولتين في نادي دريم لاند ونيو جيزة وحققت نجاحًا كبيرًا من حيث المشاركة الدولية والتنظيم المميز والمنافسات القوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.