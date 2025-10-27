الإثنين 27 أكتوبر 2025
فاروق جعفر: غياب كرة الشوارع دمر المواهب في مصر والظروف الصعبة صنعت نجوميتي

فاروق جعفر
فاروق جعفر

قال فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، إن غياب كرة الشوارع في الوقت الحالي يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء ندرة المواهب الكروية في مصر.

وأضاف جعفر، خلال تصريحاته عبر برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار، أن كرة الشوارع كانت تعتمد على الاحتكاك والتدخلات القوية، وهو ما ساهم في رفع المستوى البدني والمهاري للاعبين في جيله، بخلاف الوضع الحالي الذي يشهد تراجعًا في تلك النوعية من التجارب التي تكون شخصية اللاعب منذ الصغر.

وأوضح أنه في فترة نشأته كان يمارس كرة الشوارع وكرة الشراب، واستطاع من خلالهما تطوير نفسه وصقل مهاراته بعد توظيفه في مركز مميز داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه كان يتوجه من المدرسة إلى نادي الزمالك سيرًا على الأقدام رغم الظروف الصعبة التي مر بها، والتي ساهمت في تكوين شخصيته وصناعته لنجوميته.

الجريدة الرسمية