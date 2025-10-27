الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان الجونة يشارك لحظات من التألق والرقي لنجوم الفن المصري والعالمي (صور)

بسنت شوقي ومحمد فراج،
بسنت شوقي ومحمد فراج، فيتو

اختتمت الدورة الثامنة لـ مهرجان الجونة السينمائي فعالياتها قبل أيام بحفل ختام خاطف للأنظار، وشاركت الصفحة الرسمية للمهرجان عدة صور لنجوم الوسط الفني المصري والعالمي.

وأكد المهرجان على احتفائه بكل لحظة خلال فعاليته، حيث كتب القائمون عبر الصفحة الرسمية للمهرجان: "لحظات من الرقي والتألق والامتنان التقطت خلال حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك احتفالا برواية القصص وبالنجوم الذين جعلوا هذه الدورة لا تنسى". 

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وضمت دورة العام الجاري أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية.

وقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230 ألف دولار أمريكي، إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي

مواد متعلقة

أجمل إطلالات النجمات على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

عضو الجبلاية السابق يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا

انخفاض أسعار النفط بضغط من توقعات زيادة إنتاج "أوبك+"

بعد سقوط الفاشر، نص كلمة البرهان للشعب السوداني (فيديو)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف سبب مغادرة قوات الجيش للفاشر

وكالة تسنيم: اختراق أنظمة شركة "مايا" الإسرائيلية وتسريب وثائق وفيديوهات

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالاستهزاء بالأمور والغرور

الشرقاوي: التقنيات المعاصرة يجب أن تكون موافقة لما جاء به الشرع

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المزيد
الجريدة الرسمية