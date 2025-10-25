ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)

اختتم مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس الجمعة فعاليات دورته الثامنة، وذلك بحفل مميز أقيم على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، بحضور المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، وكوكبة من النجوم وصناع السينما والشخصيات العامة.

تكريم انتشال التميمي

وخلال الحفل، كرم المهندس نجيب ساويرس انتشال التميمي المدير السابق لمهرجان الجونة، بمنحه جائزة "نجمة الجونة" التقديرية.

جوائز مهرجان الجونة السينمائي 2025

وأعلنت لجان تحكيم مسابقات مهرجان الجونة السينمائي بعد ذلك عن الفائزين بجوائز المهرجان هذا العام والتي جاءت كالتالي:

أحمد مالك وليا دروكير.. أفضل ممثل وممثلة

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة عن فوز الممثلة ليا دروكير عن دورها بفيلم "من أجل آدم" من إخراج لورا واندل، بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجونة السينمائي.

بينما حصد جائزة أفضل ممثل، النجم المصري أحمد مالك، عن دوره في فيلم "كولونيا" من إخراج محمد صيام.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

كما كشفت لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عن فوز فيلم "شاعر" من إخراج سيكون ميسا سوتو بجائزة نجمة الجونة الذهبية الفيلم الروائي الطويل.

وحصد نجمة الجونة الفضية، فيلم " لو المحظوظ" من إخراج تشوي لويد لي، أما الفيلم المصري "المستعمرة" من إخراج محمد رشاد، فحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية.

ونال فيلم "وين ياخدنا الريح" من إخراج آمال القلاتي، جائزة أفضل فيلم عربي روائي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وقررت لجنة تحكيم المسابقة منح فيلم "الحج" من إخراج كايال سيمون، تنويه خاص.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

فيما كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، عن فوز فيلم "دائما" بجائزة الجونة الذهبية الفيلم الوثائقي من إخراج ديمينج تشين.

فيما حصد الفيلم المصري "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبد المسيح بجائزة نجمة الجونة الفضية، وحصد النجمة البرونزية فيلم "أورويل: 2+2=5" من إخراج راؤول بيك.

وذهبت جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي للفيلم المصري "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبد المسيح، ومنحت لجنة التحكيم فيلم "كيف تبني مكتبة" من إخراج مايا ليكو، كريستوفر كينج، تنويه خاص.

مسابقة الأفلام القصيرة

فيما كشفت جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، عن فوز فيلم "أغابيتو" من إخراج كايال دانيل روميرو، أرفين بيالرمينو بجائزة نجمة الجونة الذهبية.

فيما حصد جائزة نجمة الجونة الفضية، فيلم "لوينز" من إخراج دوريان جيسبرز، أما جائزة نجمة الجونة البرونزية فذهبت إلى فيلم "فتاة الماء" من إخراج ساندرا ديمازيير.

بينما حصل فيلم "الشيطان والدراجة" من إخراج شارون حكيم على جائزة أفضل فيلم عربي قصير.

جائزة نجمة الجونة الخضراء

وحصد فيلم "Seeds"جائزة نجمة الجونة الخضراء 2025، وهي جائزة يقدمها مهرجان الجونة السينمائي للأفلام المعنية بالبيئة.

جائزة سينما من أجل الإنسانية

وقدم المهندس نجيب ساويرس جائزة سينما من أجل الإنسانية لدورة 2025، حيث حصدها كل من فيلم "ضع روحك على كفك وامش" مناصفة مع الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر.

أحمد سعد نجم حفل الختام

وفي ختام الحفل، أشعل النجم أحمد سعد الأجواء، حيث قدّم مجموعة من أبرز أغانيه، وسط تفاعل كبير من الفنانين والحضور.

وتفاعل الفنانون مع أداء المطرب أحمد سعد بالرقص والتصفيق، خاصة على أنغام أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده"، التي أشعلت أجواء الحفل وحولت القاعة إلى حالة من البهجة والاحتفال.

جاءت فقرة أحمد سعد لتكون الختام المثالي للدورة الثامنة من المهرجان، والتي اتسمت بأجواء فنية وإنسانية راقية، احتفت بصناع السينما والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

