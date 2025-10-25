السبت 25 أكتوبر 2025
أجمل إطلالات النجمات على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

أجمل إطلالات النجمات
أجمل إطلالات النجمات على ريد كاربت، فيتو

تألقت عدد كبير من النجمات على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بإطلالات مبهرة جمعت بين الفخامة والأناقة.

ومن أبرزهن؛ الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين والفنانة نيللي كريم والفنانة ناهد السباعي والفنانة آية سماحة والفنانة رنا رئيس وغيرهن.

 

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وضمت دورة العام الجاري أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية.

 ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230 ألف دولار أمريكي، إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

