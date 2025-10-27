وكالة تسنيم: اختراق أنظمة شركة "مايا" الإسرائيلية وتسريب وثائق وفيديوهات

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الاثنين، بأن واحدة من أهم شركات التقنية في إسرائيل، شركة "مايا"، تعرضت لضربة جديدة من قبل مجموعة قراصنة مجهولة، تمكنت خلالها من اختراق منظومة الدفاع "الشعاع الحديدي" التي تعمل بالليزر.

اختراق أنظمة الأمن السيبراني الإسرائيلية

وأوضحت الوكالة، أن القراصنة قاموا بنشر وثائق وفيديوهات توثق العملية بالكامل، مشيرة إلى أن هذا يكشف عن ضعف كبير في أنظمة الأمن السيبراني الإسرائيلية، ويمثل إحراجًا أمنيًا واستراتيجيًا للشركة والدولة.

توتر أمني وسياسي بين إيران وإسرائيل

يأتي هذا الاختراق في ظل توتر أمني وسياسي متصاعد في المنطقة، ومن المتوقع أن تتخذ إسرائيل إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن السيبراني ومراجعة منظوماتها الدفاعية الحساسة، كما قد يشكل ذلك رسالة تحذير للمؤسسات التقنية والدفاعية الإسرائيلية بشأن نقاط الضعف في أنظمتها.

في وقت سابق، قال الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي: "إسرائيل" لا تكتفي بالتخطيط لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية بل تفكر في تفكيك إيران وإضعافها حتى لا نكون بلدًا قويًا".

وتابع: “قد أظهرت الحرب الأخيرة مدى خطورة هذا الأمر، كما أن مشروع تصنيع الصواريخ بدأ منذ فترة رئاستي وكان صغيرًا جدًا مقارنة بالوضع الصاروخي الحالي، وقد رأينا في الحرب الأخيرة كيف جعلت هذه الصواريخ الحياة صعبة على العدو”.

