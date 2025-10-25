السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آريانا جراندي تكشف عن خططها المستقبلية في عالم التمثيل

آريانا جراندي، فيتو
آريانا جراندي، فيتو

 تحدثت المغنية آريانا جراندي، عن خططها المستقبلية في عالم التمثيل.

وقالت آريانا في تصريحات صحفية،: "أودُّ أن أصبحَ على خشبة المسرح.. أريدُ أن أمارسَ المسرحَ وأقضي وقتًا أطول في التمثيل مقارنةً بما فعلتُه خلالَ السنوات الاثنتي عشرة الماضية من مسيرتي الفنية.. أعتقدُ أن هذا التوازنَ سيكونُ مهمًا بالنسبة لي، لأنني أدركتُ مدى فائدة الجمع بين الغناء والتمثيل لروحي".

الأوسكار تدعو أريانا جراندي للانضمام لإدارة الجائزة

 وأعلنت ادارة الأوسكار، عن دعوتها للنجمة آريانا جراندي، لتصبح عضوًا في إدارة الجائزة. 

وبهذه العضوية يحق لآريانا جراندي، المشاركة في التصويت الرسمي لاختيار الأفلام الرابحة في جوائز الأوسكار.

آريانا جراندي تجسد بريتني سبيرز

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن كلا من النجمات أريانا جراندي، وسابرينا كاربنتر، وميلي بوبي براون، يتنافسن على تجسيد على دور، النجمة بريتني سبيرز في فيلم السيرة الذاتية، الذي يحضر له المخرج جون م. تشو، وُصف بأنه "فيلمٌ سيُسهم في بناء مسيرة مهنية"، لمن يقع عليها الاختيار.

 وكشف المخرج الشهير جون إم تشو مؤخرا، إن فيلمه المقبل سيكون فيلم سيرة ذاتية، عن حياة المغنية بريتني سبيرز.

وذكر جون، أن بريتني سبيرز، ستكون مشاركة فعليًا في إنتاج الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم سيقتبس، من مذكرات بريتني سبيرز التي صدرت عام 2023 The Woman In Me. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اريانا جراندي آريانا جراندي الاوسكار صور اريانا جراندي

مواد متعلقة

مارفل تمنح توم هولاند دورًا ضخمًا في فيلم 'AVENGERS: SECRET WARS'

الغيرة الفنية تهدد صداقة تايلور سويفت وإد شيران
ads

الأكثر قراءة

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح الرسمي، رؤساء ومسئولون زاروا المتحف المصري الكبير

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين بالدولة

القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

سرية زيد بن حارثة وقصة بنت النبي مع زوجها في جمادى الأولى

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية