الجمعة 27 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

الأوسكار تدعو أريانا جراندي للانضمام لإدارة الجائزة

آريانا جراندي، فيتو
آريانا جراندي، فيتو

آريانا جراندي، أعلنت ادارة الأوسكار، عن دعوتها للنجمة آريانا جراندي، لتصبح عضوًا في إدارة الجائزة. 

وبهذه العضوية يحق لآريانا جراندي، المشاركة في التصويت الرسمي لاختيار الأفلام الرابحة في جوائز الأوسكار.

آريانا جراندي تجسد بريتني سبيرز

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن كلا من النجمات أريانا جراندي، وسابرينا كاربنتر، وميلي بوبي براون، يتنافسن على تجسيد على دور، النجمة بريتني سبيرز في فيلم السيرة الذاتية، الذي يحضر له المخرج جون م. تشو، وُصف بأنه "فيلمٌ سيُسهم في بناء مسيرة مهنية"، لمن يقع عليها الاختيار.

 وكشف المخرج الشهير جون إم تشو مؤخرا، إن فيلمه المقبل سيكون فيلم سيرة ذاتية، عن حياة المغنية بريتني سبيرز.

وذكر جون، أن بريتني سبيرز، ستكون مشاركة فعليًا في إنتاج الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم سيقتبس، من مذكرات بريتني سبيرز التي صدرت عام 2023 The Woman In Me. 

بريتني سبيرز في مذكراتها: لست هنا لأكون ضحية

وأكدت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، في مذكراتها  The Woman In Me، أنها لا تشارك قصتها، بهدف الظهور كضحية، قائلة: "لست هنا لأكون ضحية، لقد قلت ذلك على إنستجرام بعد انتهاء الوصاية.. لقد عشت مع الضحايا طوال حياتي عندما كنت طفلة، ولهذا السبب خرجت من منزلي، وعملت لمدة 20 عامًا، وبذلت قصارى جهدي... آملا في أن يكون لقصتي تأثير، وإحداث بعض التغييرات في النظام الفاسد".

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