شعبة الذهب تكشف حقيقة إصدار توجيهات للمستهلكين بالشراء من ماركات محددة

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما تم تداوله بشأن إصدارها توجيهات أو توصيات للمستهلكين بالشراء من علامات تجارية أو شركات بعينها.

وأكدت الشعبة، في بيان رسمي صدر منذ قليل، أنه لا صحة للبيان المنسوب إليها، موضحة أنها لم تصدر في الوقت الحالي أو في أي وقت سابق أي تصريحات أو بيانات تتضمن توصية للمستهلكين بأسماء شركات محددة سواء في مجال المشغولات أو السبائك أو العملات الذهبية.

وشددت الشعبة على أن تصريحاتها تقتصر فقط على التوصية بالشراء من الشركات الموثوقة وذات السمعة الطيبة والمنتجات الجيدة، حرصًا على مصلحة المستهلك واستقرار السوق، دون الإشارة إلى أسماء بعينها، وذلك لضمان الحياد ومنع أي ممارسات قد تؤثر على المنافسة أو السوق المحلية.



رئيس شعبة الذهب: نمارس مسؤوليتنا كممثلين للتجار دون خلط بين المصلحة العامة والعمل الخاص

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة بجميع أعضائها تدرك مسؤوليتها في تمثيل عموم تجار الذهب والمجوهرات، وتحرص على أداء دورها بحياد تام ودون أي خلط بين المصلحة العامة والعمل الخاص بأي من الأعضاء.

وأضافت الشعبة في بيانها أنه يُرجى من الجهة التي نشرت البيان المنسوب إليها حذف المنشور فورًا، ونشر تصحيح لما ورد به من معلومات غير صحيحة. وأوضحت أنه في حال كانت التصريحات المنسوبة إلى الشعبة قد صدرت عن شخص بعينه، فيجب نسبها إليه مباشرة لتكون على مسؤوليته الشخصية.

كما دعت الشعبة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل النشر، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر أخبار مغلوطة قد تُحدث آثارًا سلبية على السوق أو الأطراف المعنية، مشيدة في الوقت ذاته بالدور التوعوي الذي تؤديه المنصات الإعلامية في توعية الجمهور وتعزيز الشفافية.



