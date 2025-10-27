ضبط 2800 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالقليوبية

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بشن حملة تموينية مكبرة بمدينة الخانكة، في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الغش التجاري وضبط الأسواق والتصدي للأنشطة غير المرخصة التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.

ونُفذت الحملة، اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، بمشاركة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة.

وأسفرت عن ضبط مخزن لتعبئة زيوت السيارات يعمل بدون ترخيص رسمي، ويتداول كميات من الزيوت مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير، في مخالفة صريحة للاشتراطات والقوانين.

وتمكنت الحملة من ضبط وتحريز 2800 لتر من الزيوت المخالفة، منها 800 لتر داخل براميل و2000 لتر داخل جراكن، بالإضافة إلى 460 جركن فارغ كانت مُعدة لتعبئة تلك الزيوت المغشوشة.

وشارك في الحملة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ومديرية أمن القليوبية، وتم إخطار كلٍّ من هيئة سلامة الغذاء وهيئة حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مدن ومراكز المحافظة لحماية المواطنين وضمان جودة السلع والخدمات المتداولة، مشددًا على تطبيق أقصى العقوبات ضد كل من يخالف القوانين أو يعبث بحقوق المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.