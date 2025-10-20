الإثنين 20 أكتوبر 2025
تضم 21 لاعبا، موعد إعلان القائمة الرسمية لمنتخب مصر بمونديال الناشئين

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

يستعد الجهاز الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكاس، للكشف عن القائمة الرسمية للفراعنة الصغار، التي ستشارك في مونديال الناشئين بقطر، خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين بمشاركة 48 منتخبًا يمثلون كل قارات العالم.

موعد إعلان قائمة منتخب مصر في مونديال الناشئين

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر الجاري، موعدا للكشف عن القائمة النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في المونديال، على أن تضم 21 لاعبًا بينهم ثلاث حراس مرمى.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو
منتخب مصر يصطحب لاعبين في القائمة الاحتياطية بمونديال الناشئين

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكاس، موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة، من أجل اصطحاب إثنين من اللاعبين في القائمة الاحتياطية للفراعنة في البطولة، تحسبا لإصابة أي لاعب خلال منافسات المونديال، خاصة أن اتحاد الكرة هو من يتحمل فاتورة سفر وإقامة أي لاعب خارج القائمة الرسمية لمونديال الناشئين بحسب اللائحة 

قائمة منتخب الناشئين المبدئية لمونديال قطر

فيما، ضمت قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 لمعسكر أكتوبر المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري  - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام  - مهند الشامي - ياسين حسام
خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم: حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

