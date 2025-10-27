مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الثامنة من سلسلة الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي

تُطلق مكتبة الإسكندرية النسخة الثامنة من السلسلة الشهرية في الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع المنصة التعليمية iQafé، وذلك يوم الخميس عبر منصة Google Meet. يهدف هذا الحدث إلى استكشاف أحدث التطورات في مجال الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، والمحاكاة، والخوارزميات، والتعليم.

وتتضمن الفعالية مجموعة من المحاضرات والحوارات العلمية التي تسلط الضوء على أبرز التطورات في مجال الحوسبة الكمية، وتطبيقاتها في الكيمياء، بالإضافة إلى المشروعات الأكاديمية التي تستفيد من التقنيات الكمية الحديثة، ومناقشة دور هذه التقنيات في بناء المستقبل.



كما سيتم خلال الفعالية الإعلان عن المنتدى الحوسبى الجديد بمكتبة الإسكندرية، والذي سيكون منصة محورية إقليمية تسهم في توفير مساحة للتعلم والتواصل والدعم التعليمي للباحثين والطلاب في مصر، والمنطقة العربية، وأفريقيا.

وتتضمن الفعالية أيضًا جلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، تتيح للحضور فرصة التواصل المباشر مع الخبراء، ومناقشة أفكارهم وتبادل الرؤى.



تُعد هذه السلسلة منصة مثالية للتعلم والتعاون واستكشاف آفاق جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، وتسعى مكتبة الإسكندرية من خلالها إلى دعم البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.





