الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع موسع لوكيل وزارة التموين بالإسكندرية مع شعبة البقالة والمجمعات الاستهلاكية

الاسكندريه
الاسكندريه

عقد المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين بالاسكندرية برفقة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى اجتماع موسع لعرض ومناقشة العديد من الأمور التى تخص المنافذ التموينية المتمثلة فى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى والعمل على حلها فى ظل التعليمات التى تنظمها الوزارة مع الشركات المنوطة بالتعامل مع تلك المنافذ.

 

وزير العمل: الاستثمار في الإنسان المصري أولوية وطنية للدولة

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

 جاء ذلك بحضور أحمد فتحى مدير ادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية و محمد فؤاد مدير مركز المعلومات وأحمد عبد الله مدير إدارة شئون التموين وخالد حمدى مدير عام غرب الدلتا للشركة العامة لتجارة الجملة وعادل فوزى مدير إدارة المبيعات لشركة الجملة وشاكر محمد وأحمد محمود ممثلين عن شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ومروة عباس مديرة فرع شركة أفيت بالإسكندرية وعماد عبد الله من شركة أفيت.

 

و حضور شعبة البقالين ممثلة فى  أيمن سعيد رئيس الشعبة وطه السيد نائب رئيس الشعبة و سمر الخولى وكوثر إسماعيل و حمدى أحمد أعضاء الشعبة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة العمل على توفير جميع السلع الغذائية داخل المنظومة وخارجها وتيسير جميع الإجراءات اللوجستية والإدارية التى تجعل أداء المنافذ التموينية ذات جودة عالية لتقديم خدمات تليق بالمواطن السكندرى.

كما تم تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بالنظر وفحص التظلمات المقدمة من البقالين برئاسة السيد وكيل الوزارة وتم عرض التشكيل على الحضور.

كما تم الاتفاق على دورية مثل هذه الاجتماعات لتقييم الموقف وتلافى أي سلبيات أو معوقات قد تظهر فى أى وقت.

بالاسكندرية المهندس جمال عمار جمعيتي

