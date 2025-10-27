عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: أبو بكرالصديق وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

الربيع بن إياس

الربيع بن إياس صحابي أنصاري من الخزرج، شارك في بدر وأُحُد.. وهو من الصحابة الأخيار، ومن البدريين من الأنصار، معروف بالنسب وعدم التخلف عن المشاهد الكبرى، وإقدام الأنصار على نصرة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، معروفة ومشهورة.

نسبه

هو الربيع بن إياس بن عمرو بن غنم بن أمية من الخزرج، أهل المدينة.

جهاده

شهد مع سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في بدر وأحد وفق ما روته تراجم الطبقات والسير.

زيد بن المزين

زيد بن المزين كان صحابيًا أنصاريًا من الخزرج هاجر إلى المدينة، شارك في بدر وأحد، آخى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بينه وبين مسْطح بن أثاثة.

نسبه

يُقال: زيد بن المزين بن قيس بن عدي بن أمية بن خِدَارة الأنصاري الخزرجِيّ.

أخوه: عبد الله بن المزين رضي الله عنه.

من الأنصار (الخزرج) في المدينة المنورة.

هجرته

هاجر إلى المدينة المنورة، حيث آخى بينه وبين مسطح بن أثاثة رضي الله عنه، أي جُعل أخًا له في الأخوة بين المهاجرين والأنصار.

جهاده

شهد بدرا وأحدا.

أولاده

له من الأولاد: ابن هو عمرو، وابنة اسمها رملة.

تذكر المصادر أنّه تُوفّي وليس له ذرّية (في بعض الروايات يُقال أنّ نسله انتهى)، رغم ذكر الأبناء في بعض المراجع.. وهذا يعني أنه ابنيه ماتا في حياته.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.