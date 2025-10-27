رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مبنى الاختبارات الإلكترونية

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل مبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، لمتابعة جاهزية المبنى واستعداداته لدعم منظومة التحول الرقمي وتطوير آليات التقييم الأكاديمي.

ورافقه خلال الجولة شريف فاروق أمين عام الجامعة، والمهندسة هبة إمام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

معلومات عن مبنى الاختبارات

ويُقام المبنى على دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بمسطح يبلغ 1400 متر مربع لكل دور، حيث تبلغ مساحة القاعة في الدور الواحد 1163 مترًا مربعًا، إلى جانب الغرف الإدارية وغرف التحكم في الكاميرات وغرف الكهرباء وغرف الـ VX الخاصة بأنظمة التكييف.

جانب من الجولة، فيتو

محتويات المبنى والأجهزة

ويضم الدور الأرضي 600 جهاز حاسب آلي، بينما يحتوي كل من الأدوار الأربعة العليا على 650 جهازًا، بما يتيح استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب في مختلف الاختبارات الإلكترونية.

دعم منظومة الاختبارات الإلكترونية

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال جولته أهمية هذا المبنى كأحد المشروعات الحيوية التي تدعم منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرقمية، ويُعد خطوة أساسية نحو تعزيز كفاءة العملية التعليمية والامتحانية، وضمان الشفافية والدقة في تقييم أداء الطلاب.



جانب من الجولة، فيتو

كما وجّه رئيس الجامعة بضرورة تنسيق الموقع العام المحيط بمبنى الاختبارات الإلكترونية بما يتناسب مع مكانته ووظيفته الحيوية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب سرعة تحديد موعد الاختبار التجريبي والتنسيق لتركيب الأجهزة واستكمال أعمال التوصيل اللازمة لبدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير بيئة تعليمية متكاملة تواكب متطلبات العصر.

