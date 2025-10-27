عودة الهدوء لسوق الفضة بعد أزمة السيولة الحادة، وكلفة الإقراض تهبط إلى 5.6%

شهدت أسواق الفضة العالمية تراجعا حادا في تكلفة الاقتراض بالعاصمة البريطانية لندن، بعد أن كانت قد سجلت مستويات قياسية مطلع أكتوبر الجاري، في مؤشر على عودة السيولة وتخفيف حدة الضغط على المعدن.

انخفاض معدلات تأجير الفضة

فقد انخفضت معدلات تأجير الفضة - التي تمثل التكلفة السنوية للاقتراض - إلى 5.6% اليوم الإثنين، بعد أن قفزت إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 34.9% في التاسع من أكتوبر، وفقا لبيانات بلومبرج.

وكان نقص السيولة في السوق قد أدى إلى موجة طلب عالمية على الفضة، ووصل الأمر إلى حد لجوء بعض المتعاملين لخطوة نادرة، تمثلت في حجز شحنات فورية من السبائك على متن رحلات جوية عابرة للأطلنطي، لاستغلاف فرق الأسعار بين لندن ونيويورك.

تطوير آلية الإفصاح عن المخزون

وتدرس رابطة سوق السبائك في لندن تغيير آلية الإفصاح عن بيانات مخزون الفضة، حيث من المقرر أن تصدر البيانات أسبوعيا بدلا من شهريا، بهدف منح السوق إنذارا مبكرا في حال حدوث أي نقص مستقبلي في الإمدادات.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية للرابطة، روث كرويل، أن التركيز الحالي ينصب على الفضة بسبب الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أن أي إجراءات تتعلق بالذهب تستغرق وقتا أطول لاشتراك بنك إنجلترا فيها.

تراجع أسعار الفضة الفورية

على صعيد متصل، انخفضت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.7% اليوم الإثنين، متجهة لمزيد من التراجع بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 54.4796 دولارا للأونصة في 17 أكتوبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.