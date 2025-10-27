خبيرة بالشأن الصيني تكشف سبب اختيار بكين يوم 25 أكتوبر لإحياء ذكرى استرداد تايوان

كشفت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة في الشئون السياسية والآسيوية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، عن دلالات تصويت الهيئة التشريعية الوطنية الصينية لتحديد يوم 25 أكتوبر كيوم لإحياء ذكرى استرداد تايوان، مؤكدة أن هذا القرار يحمل رسائل سياسية وتاريخية وقانونية مهمة.

وأوضحت حلمي في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن تحديد هذا اليوم يهدف إلى تعزيز الحقائق التاريخية بأن تايوان كانت جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصينية منذ العصور القديمة، مشيرة إلى أن بكين تتمسك بمبدأ "صين واحدة" وترفض أي اعتراف بتايوان كدولة مستقلة.

وأشارت إلى أن اختيار يوم 25 أكتوبر جاء لأن القوات اليابانية استسلمت في هذا اليوم لقوات جمهورية الصين على أراضي تايوان، مؤكدًة أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي لتوحيد الشعب الصيني وتكريم الشهداء الذين قاتلوا ضد العدوان الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، والحفاظ على نتائج الانتصار واستعادة تايوان إلى الوطن الأم.

وقالت حلمي: إن إقامة أنشطة تذكارية في هذا اليوم على المستوى الوطني، بما في ذلك اعتباره عيدًا رسميًا باسم "يوم إعادة تايوان"، يسلط الضوء على الحقيقة التاريخية والقانونية التي لا جدال فيها، ويؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية.

