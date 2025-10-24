كيف ردت الصين على العقوبات الأمريكية لشركات صينية بزعم تعاملها مع قطاع النفط الروسي؟ خبيرة بالشأن الصيني تجيب

قالت الدكتورة نادية حلمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف والمتخصصة بالشأن الصينى والآسيوى: إن الصين كان ردها للعقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على شركات صينية بزعم تعاملها مع قطاع النفط الروسي الرفض القاطع لكافة تلك العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب عليها، حيث تثير تلك الرسوم الجمركية العقابية التى فرضها "ترامب" غضب بكين.

لكن على عكس أوروبا أو دول أخرى تظهر الصين ثقة بالنفس، فقد أعلنت السلطات الرسمية للصين أنها ستواجه حتى النهاية، وأن التهديد بفرض رسوم جمركية عالية ليس الطريقة الصحيحة للتفاوض مع الصين، فعلى الولايات المتحدة أن تعدل موقفها. وقد ردت بكين بالفعل بفرض رسوم جمركية مضادة وقيود على الصادرات الأمريكية، بما فى ذلك المعادن النادرة.

العقوبات الأمريكية الجديدة تخنق الاقتصاد الروسي بشكل غير مباشر

وأكدت في تصريح لفيتو أن عن طبيعة العقوبات الموجهة ضد روسيا فى 2025، حيث تركز تلك العقوبات الأمريكية الجديدة على خنق الاقتصاد الروسى بشكل غير مباشر، من خلال الضغط على الدول والشركات التى تتعامل مع موسكو فى مجالات استراتيجية، مثل: (الطاقة، والمعادن، والتكنولوجيا).

ففى يوليو 2025، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض مهلة مدتها 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وإلا فستفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للنفط أو الغاز الروسى.

وبالتوازي، يناقش الكونجرس الأمريكى مشروع قانون يفرض رسومًا تصل إلى 500% على صادرات روسيا، ويشمل عقوبات ثانوية على الجهات الممولة أو الناقلة.





كافة الشركات المتعاملة مع روسيا خاصةً الشركات والكيانات والمؤسسات الصينية

وواصلت حديثها قائلة: حذر ترامب من أن كافة الشركات المتعاملة مع روسيا خاصةً الشركات والكيانات والمؤسسات الصينية، وبالأخص تلك العاملة فى قطاعات التكنولوجيا والمعادن، قد تمنع من دخول السوق الأمريكية أو استخدام النظام المالى الدولى.

وأخيرًا، أما عن تأثير تلك العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب على الصين وغيرها من الدول بزعم التعامل مع شركات روسية، ففى اعتقادى بأن هذه التهديدات الأمريكية لن تمر دون تبعات، حيث إنها قد تزعزع الثقة بالنظام الاقتصادى العالمى، وتفتح باب التساؤل حول من يملك الحق فى معاقبة من، وتحت أى شرعية دولية؟

فبالتطبيق على روسيا، نجد بأن موسكو ترتبط بشبكات تبادل واسعة مع اقتصادات كبرى، فى مجالات استراتيجية، مثل: الطاقة، والمعادن، والغذاء. وهذه التشابكات الروسية مع اقتصادات العالم، تجعل من محاولات عزل موسكو اختبارًا ليس فقط لقدرة واشنطن، بل لقدرة النظام العالمى برمته على تحمل كلفة المواجهة.

