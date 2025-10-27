ترامب: الروس يعلمون أن لدينا أفضل غواصات نووية ونشهد تحولا للعلاقات مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، الروس يعلمون أن لدينا أفضل غواصات نووية وهم يقومون بمرواغات في هذا الصدد.

وتابع: روسيا تعلم أن لدينا أعظم غواصات في العالم، ولا أعتقد أن تصريحات بوتين بشأن اختبار الصواريخ مناسبة.

وأضاف ترامب: أجريت مباحثات هامة مع الرئيس الصيني، وأعتقد أنه سيكون هناك تحول إيجابي في العلاقات بين البلدين، وربما نوقع اتفاقا مع الصين بشأن تطبيق “تيك توك”، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

كما أشار إلى اعتقاده بأنه يقترب من إبرام اتفاق مع كوريا الجنوبية، متابعًا: نريد أن يأتي المهاجرون من ذوي الخبرات إلى بلدنا.

واستكمل: نريد من الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية جلب الأشخاص ذوي الخبرات والمواهب إلى بلدنا، كما أننا لن نسمح بإدخال المخدرات من دول أمريكا الجنوبية إلى بلدنا.

وفي سياق آخر، قال: نريد من حماس أن تسرع من عملية تسليم جثث الرهائن وإسرائيل لم تخترق الاتفاق، كما أجدد التأكيد أني أوقفت 8 حروب خلال الشهور الماضية، وماضون في إيقاف الحرب التاسعة وأنقذنا حياة ملايين الأشخاص.



وصول ترامب إلى اليابان

في غضون ذلك، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان في المحطة الثانية من جولته الآسيوية، حسب ما أفادت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين.

جاء ذلك قبل الاجتماع المرتقب للرئيس الأمريكي مع الرئيس الصيني شي جين بينج الذي يؤمل منه وضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقبل وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتطلع إلى لقاء رئيسة الوزراء اليابانية المنتخبة حديثًا ساناي تاكايتشي التي وصفها بأنها حليفة عظيمة لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

وأكد ترامب أنه يود كثيرًا لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أثناء جولته الآسيوية.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرته، تمديد الجولة التي تشمل اليابان الإثنين والثلاثاء، وكوريا الجنوبية الأربعاء والخميس، بعدما زار ماليزيا الأحد.

وأعطت واشنطن وبكين إشارات تفاؤل خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، وهو ما ساعد الاثنين في دفع مؤشر نيكي الياباني إلى ما فوق 50 ألف نقطة للمرة الأولى.

