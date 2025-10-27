الإحصاء: ارتفاع إجمالي الأجور إلى 744.156 مليار جنيه في 2022-2023

كشفت نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022/ 2023، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال احتفالية اليوم العالمي للإحصاء التي عقدت اليوم الإثنين، عن قفزة كبيرة في حجم الأجور على مستوى الجمهورية، تعكس التطور الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت نتائج التعداد، إلى أن إجمالي الأجور بلغ 744.156 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023، مقارنةً بـ 358.702 مليار جنيه في التعداد السابق لعام 2017/ 2018، بزيادة قدرها 107.5%، ما يعكس نموًا قويًا في متوسط الدخول وتحسنًا في بيئة العمل بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

القطاعات الأعلى فى الأجور

كشف التعداد الاقتصادى، أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر جاء في المرتبة الأولى من حيث متوسط الأجر الشهري، مسجلًا 31.3 ألف جنيه

يليه قطاع الكهرباء والغاز بمتوسط 21.762 ألف جنيه شهريًا.

كما جاء قطاع الوساطة المالية والتأمين في المرتبة الثالثة بمتوسط 15.554 ألف جنيه شهريًا

يليه قطاع المعلومات والاتصالات بمتوسط 14.284 ألف جنيه

ثم قطاع النقل والتخزين بمتوسط 7.629 ألف جنيه شهريًا

وأخيرًا قطاع المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بمتوسط 6.870 ألف جنيه.



وأوضحت البيانات أن هذه الفوارق في مستويات الأجور بين القطاعات تعكس طبيعة النشاط الاقتصادي ومستوى المهارات والتقنيات المستخدمة في كل قطاع، حيث ترتفع الدخول في الأنشطة ذات الكثافة التكنولوجية ورأس المال العالي.

وأشار الإحصاء إلى أن الزيادة في إجمالي الأجور ومتوسطاتها الشهرية تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن هيكل سوق العمل في مصر خلال السنوات الماضية، خصوصًا بعد تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوسّع الدولة في المشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في خلق فرص عمل وتحسين الدخول.

كما أوضحت النتائج أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الأجور، نظرًا لاتساع قاعدة العاملين فيه مقارنة بالقطاع العام، إلى جانب ارتفاع معدلات التشغيل في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

أهمية التعداد الاقتصادي

يُعد التعداد الاقتصادي السادس أحد أهم المشروعات الإحصائية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل خمس سنوات، بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة عن مكونات الاقتصاد المصري، تشمل المنشآت والمشتغلين والأجور ورؤوس الأموال والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويُستخدم التعداد في تقييم أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوجيه الاستثمارات العامة والخاصة، وقياس أثر السياسات الحكومية على سوق العمل والنمو الاقتصادي. كما يُسهم في دعم متخذي القرار وصناع السياسات بتقديرات دقيقة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز، أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نتائج التعداد الاقتصادي السادس تمثل أداة رئيسية لرصد ملامح الاقتصاد الوطني وتوفير قاعدة بيانات شاملة تدعم صُنّاع القرار في مختلف القطاعات.

وأشار بركات إلى أن الإعلان عن نتائج التعداد تزامن مع الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز، ضمن خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز نشر البيانات والإحصاءات وتيسير الوصول إليها بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

