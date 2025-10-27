إصابة شابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء على الطريق السريع بالمنصورة

أصيب شابان بإصابات بالغة وجروح قطعية على إثر مشاجرة بسلاح أبيض خلف شركة المياه بالطريق السريع في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء خلف شركة المياه على الطريق السريع.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين اسعاف الي موقع المشاجرة وبالفحص تبين إصابة شخصين جرى نقلهما لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

اسماء المصابين في المشاجرة

وكشف مصدر طبي استقبال 2 مصابين في واقعة المشاجرة بالأسلحة البيضاء وهم،عبد الرحمن بليغ حسنى على شراره 29 سنة مقيم المنصورة شارع الترعة، ومصاب بجروح قطعية بالذراع وجروح قطعية بالصدر والوجه.

كما أصيبت مجهول الاسم والعنوان ذكر حوالى 30 سنة مصابا بجروح قطعية بالبطن والوجه

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات

