الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة بتروجت بالدوري

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لمباراة بتروجت المقرر لها بعد غد الأربعاء بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات امس. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز في المباراة القادمة للمارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي بتروجيت يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة 1-0، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

