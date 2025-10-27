تجديد حبس عاطلين ظهرا في مقطع فيديو تحت تأثير المواد المخدرة بمصر الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عاطلين ظهرا في مقطع فيديو تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بتعاطي المواد المخدرة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله الشخصان تحت تأثير المخدرات.

وبالفحص تم تحديدهما وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للمخدرات بقصد التعاطي وارتكابهما الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.