الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطلين ظهرا في مقطع فيديو تحت تأثير المواد المخدرة بمصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عاطلين ظهرا في مقطع فيديو تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيق. 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بتعاطي المواد المخدرة. 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله الشخصان تحت تأثير المخدرات. 

وبالفحص تم تحديدهما وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين. 

وبمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للمخدرات بقصد التعاطي وارتكابهما الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. 

