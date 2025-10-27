مفاجآت مبكرة بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. فريقان مغموران يطيحان بـ أورلاندو والنجم الساحلي.. ركلات الترجيح تعصف بالثنائي في ملعبهما.. وهذه قائمة المتأهلين لدور المجموعات

شهد دور الـ 32 من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية عددا من المفاجآت بخروج أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي من منافسات دوري الأبطال، والنجم الساحلي من الكونفدرالية أمام فريقين مغمورين.

وودع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي بنتيجة 5-4 عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 في مجموعة المباراتين.

كانت مباراة الذهاب في الكونغو انتهت لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 3-0، قبل أن تتكرر النتيجة لصالح أورلاندو إلا أن ركلات الترجيح أعطت مفاتيح التأهل لنادي سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي في كبرى مفاجآت دوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي الثاني.

بهذه النتيجة ودع نادي أورلاندو المنافسات في أقوى مفاجآت بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد بلوغه في النسخة الماضية الى نصف نهائي الكان.

وعلى صعيد الكونفدرالية ودع النجم الساحلي التونسي مسابقة كأس الكونفدرالية من دور الـ32، في واحدة من كبرى مفاجآت البطولة هذا الموسم، بعد خسارته أمام ضيفه نيروبي يونايتد الكيني، بركلات الترجيح بنتيجة (6-7).

جاء وداع النجم الساحلي في مباراة الإياب التي احتضنها الملعب الأولمبي بسوسة بهدفين نظيفين، وهي النتيجة ذاتها التي انتصر بها الفريق الكيني في لقاء الذهاب.

وتعادل النجم الساحل مع نيروبي يونايتد الكيني في مجموع المباراتين (2-2)، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح الضيوف الكينيين، ليتأهل نيروبي يونايتد بنتيجة (7-6).

موعد قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية



وأعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" أن قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ستقام يوم الإثنين 3 نوفمبر المقبل في ستوديو قنوات "سوبر سبورت" بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

وتنطلق قرعة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة بينما تقام قرعة دوري الأبطال في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة أيضًا.

وسيتم بث القرعة مباشرة على الحسابات الرسمية للمنصات الرقمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الفرقة المتأهلة إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

الزمالك والمصري البورسعيدي والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري واتحاد العاصمة الجزائري وزيسكو الزامبي وعزام يونايتد التنزاني ومانييما يونيون الكونغولي وسان بيدرو الإيفواري وسينجيدا التنزاني وأولمبيك أسفي المغربي وكايزر تشيفيز الجنوب أفريقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي وأوتوهو الكونغولي ودجوليبا المالي ونيروبي يونايتد الكيني.





تصنيف الأندية الـ16 في الكونفدرالية

وفقًا للتصنيف المعلن للأندية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بداية الموسم الحالي فإن الأندية ستقسم إلى أربع مستويات على النحو الآتي:

التصنيف الأول: الزمالك، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.



التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي، مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني.

التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني.



يذكر أن تصنيف الكاف لأفضل 75 ناديا مؤخرا لم يتضمن كل من: زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني، سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني

وعلي صعيد آخر اقتربت منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من الوصول إلى خط النهاية، بعدما حجز 14 فريقا مقاعدهم في مرحلة المجموعات رسميا.

مقعدان متبقيان في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا



بينما يتبقى لقاء الإياب في مباراتين الأولى تجمع بين بيراميدز المصري وضيفه التأمين الإثيوبي بعدما تعادلا في جولة الذهاب بهدف لكل منهما.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الذي استضاف لقاء الذهاب أيضًا بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.



ويتبقى لقاء آخر بين نهضة بركان المغربي وضيفه الأهلي طرابلس الليبي بعدما تعادلا بهدف لكل منهما في جولة الذهاب.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا



وأسفرت منافسات دور الـ 32 عن تأهل الهلال السوداني على حساب البوليس الكيني كما تخطى الأهلي المصري عقبة إيجل نوار بطل بوروندي.

وودع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي مبكرًا على يد سان ليبوبو الكونغولي بينما تأهل شبيبة القبائل الجزائري على حساب الاتحاد المنستيري التونسي كما صعد الجيش الملكي على حساب حوريا الغيني.



وصعد الترجي التونسي على حساب رحيمو البوركيني كما تأهل مولودية الجزائر بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه كولومبي سبورتيف الكاميروني بعد أن تعادل خارج ملعبه في الكاميرون بهدف لكل منهما.

وفيما يلي الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات حتى الآن:

1. الهلال السوداني

2. سان ليبوبو الكونغولي

3. يانج أفريكانز التنزاني

4. ريفرز يونايتد النيجيري

5. بترو أتلتيكو الأنجولي

6. الأهلي المصري

7. الترجي التونسي

8. شبيبة القبائل الجزائري

9. الملعب المالي

10. الجيش الملكي المغربي

11. مولودية الجزائر

12. ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

13. سيمبا التنزاني

14. باور ديناموز الزامبي

15. بيراميدز المصري أو التأمين الإثيوبي

16. نهضة بركان المغربي أو الأهلي طرابلس الليبي

