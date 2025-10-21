رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية سبل التعاون المشترك

التقى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمقر المنظمة بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية وتحسين أداء المؤسسات العامة.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، وبحث إمكانية تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة بالتنسيق بين الجهاز والمنظمة، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأجهزة الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيزًا للتعاون العربي في مجالات الإدارة العامة.

كما تطرق اللقاء إلى الإعداد لانعقاد المؤتمر النصف سنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة على المستوى الوزاري، والمقرر عقده في العاصمة المغربية الرباط يوم ١٢ نوفمبر المقبل، حيث يشغل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأعرب المهندس حاتم نبيل عن حرص الجهاز على دعم أنشطة المنظمة، بما في ذلك خطتها الاستراتيجية للفترة من عام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر العربية في مجالات الإدارة العامة.

وجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تتخذ من القاهرة مقرًا لها، وتُعد إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.