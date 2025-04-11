الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

قصة وأبطال فيلم The 7 dogs (صور)

أحمد عز وهنا الزاهد.فيتو
أحمد عز وهنا الزاهد.فيتو

 تستعد دور العرض السينمائي العربي لاستقبال أحدث الإنتاجات السينمائية المنتظرة، وهو الفيلم المعنون بـ« The Seven Dogs».

ويأتي الفيلم من بطولة عدد كبير نجوم الفن بمصر ومختلف دول العالم فى مقدمتهم؛ كريم عبد العزيز وأحمد عز والنجم الهندي سلمان خان ومنة شلبي.

 كما يشارك فى العمل الفنان سيد رجب وهنا الزاهد وتارا عماد والسعودي ناصر القصبي.

ويأتي فيلم 7 Dogs من تأليف محمد الدباح، ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية أعلن عن انتهاء تصوير فيلم The Seven Dogs.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: الحمدلله، تم الانتهاء من تصوير فيلم 7 Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ.

وتابع: التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض، بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي هم، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز 

وشهدت كواليس فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز تصوير بعض مشاهد الأكشن ومشاهد تفجيرات كبيرة.

 

وكان تركي آل الشيخ كشف عن أن الفيلم  من قصته وفريق big time وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal الذين كانا آخر أعمالهما Bad boys 3

واختتم حديثه بأن هذا الفيلم يعد أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن Big Time بميزانية تجاوزت 40 مليون دولار.

 

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The Seven Dogs Big Time تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه هالة صدقي تارا عماد تركي آل الشيخ سلمان خان

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