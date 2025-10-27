الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية

سعر الليرة السورية،  شهد سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي، في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025.

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي.

اقرأ التالي: سعر الليرة السورية أمام الدولار في البنوك (بداية تعاملات)

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سجل سعر الدولار في مصرف سورية المركزي نحو 11770 ليرة للشراء، و11820  ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

من هي الجهة المسئولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسئولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر على قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

-الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
-الاستقرار السياسي والأمني.
-العقوبات الدولية.
-السياسات الحكومية والبنك المركزي.
-العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

جدير بالذكر اسم "الليرة" مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الليرة السورية الليرة السورية مقابل الدولار الليرة تعاملات اليوم سعر الدولار سعر الليرة السورية مقابل الدولار سعر الليرة السورية مصرف سوريا المركزي مصرف سوريا مصرف سوريه المركزى مصرف سعر الليره

مواد متعلقة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الجنيه في بنك السودان المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار فى بنك السودان المركزي

الريال القطري يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

ارتفاع ملحوظ للزيتون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

فوز الطالب سيف الشحات ببطولة جامعة القاهرة الأهلية لتنس الطاولة

خدمات

المزيد

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية