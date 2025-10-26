الأحد 26 أكتوبر 2025
اقتصاد

آخر تطورات سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية

سعر الليرة السورية،  شهد سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي، في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025.

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي.

اقرأ التالي: سعر الليرة السورية أمام الدولار في البنوك (ختام تعاملات)

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سجل سعر الدولار في مصرف سورية المركزي نحو 11770 ليرة للشراء، و11820  ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

من هي الجهة المسئولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسئولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر على قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

-الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
-الاستقرار السياسي والأمني.
-العقوبات الدولية.
-السياسات الحكومية والبنك المركزي.
-العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

جدير بالذكر اسم "الليرة" مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

