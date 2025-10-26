الأحد 26 أكتوبر 2025
الريال القطري يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الريال القطري، واصل سعر الريال القطري، الاستقرار أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025،حيث سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.02  جنيه للشراء، و13.08جنيه للبيع.

وتستعرض "فيتو" سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.02  جنيه للشراء، و13.08جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الريال القطري في بنك مصر نحو 12.31 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو 12.06 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول

وسجل سعر الريال القطري في بنك كريدى أجريكول  نحو 12.94جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانا بـ QR حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

ويعود تاريخ الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر حيث كانت قطر فى البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحرينى، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة وفي عام 1966 تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوفر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:
5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.
10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.
50 ريالا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.
100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.
500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
وتوجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهما، و25 درهما، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.

الريال القطري في السوق

جدير بالذكر أنه يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية كما يتم استخدامه بشكل واسع في السياحة الدولية نظرا للازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر، بالإضافة إلى تنظيمها لمجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2022  حيث شهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الامنية.

الجريدة الرسمية