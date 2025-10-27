مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوري المصري الممتاز

سموحة مع الجونة 5 مساء - أون سبورت 2

الاتحاد السكندري مع وادي دجلة 8 مساء - أون سبورت 1

الدوري الإسباني

بيتيس مع أتلتيكو مدريد 11 مساء - بي إن سبورت 3

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن مع أهلي جدة 9 مساء - ثمانية 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.