مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني وكأس خادم الحرمين الشريفين.

 

سموحة مع الجونة 5 مساء - أون سبورت 2 

الاتحاد السكندري مع وادي دجلة 8 مساء - أون سبورت 1 

بيتيس مع أتلتيكو مدريد 11 مساء - بي إن سبورت 3 

الباطن مع أهلي جدة 9 مساء - ثمانية 1

 

