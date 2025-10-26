الغرف السياحية: إشغالات الفنادق تتجاوز الـ 70% استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير

أكد ناصر ترك، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن قطاع السياحة يشهد حالة من الاستعداد القصوى لاستقبال الوفود القادمة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن نسب الإشغال في الفنادق والمناطق السياحية المحيطة ارتفعت بشكل غير مسبوق.

جاهزية كاملة منذ يوليو الماضي

وقال ترك، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار:"قطاع السياحة كله كان على استعداد تام منذ الموعد السابق المحدد للافتتاح في الثالث من يوليو، لكن تأجيل الافتتاح إلى الأول من نوفمبر منحنا مزيدًا من الوقت للجاهزية والاستعداد، كما أن توقيته تزامن مع تحسن الطقس واستقرار الأوضاع في المنطقة بعد شهر أكتوبر، شهر الانتصارات."

إشغالات قياسية واستثمارات جديدة

وكشف نائب رئيس الاتحاد أن نسب الإشغال تجاوزت حاليًا 70%، متوقعًا أن تصل إلى أكثر من 95% خلال الفترة المقبلة، مع وجود حجوزات ضخمة من وفود عربية وأجنبية.



وأشار إلى أن المناطق القريبة من الشيخ زايد والسادس من أكتوبر والهرم تشهد طفرة فندقية، حيث تضاعفت الطاقة الاستيعابية مقارنة بالفترات السابقة، متوقعًا إضافة نحو 5 آلاف غرفة فندقية جديدة بجانب 30 ألف غرفة قائمة بالفعل.

المتحف الكبير في صدارة الترويج السياحي

وأوضح ترك أن شركات السياحة أدرجت المتحف المصري الكبير ضمن برامجها الترويجية في المعارض العالمية، مؤكدًا أن الحدث سيكون نقطة تحول في الحركة السياحية إلى مصر.

وأضاف أن قطاع المطاعم والمنشآت السياحية في تلك المناطق يشهد تطورًا كبيرًا في الجودة والكفاءة، ما يعزز ثقة الزوار ويدعم استمرار الاستثمار في القطاع.

توقعات بموسم سياحي استثنائي

واختتم ترك تصريحه بالتأكيد على أن الموسم السياحي المقبل سيكون من أقوى المواسم خلال السنوات الأخيرة، قائلًا:"نحن أمام حدث عالمي سيعيد رسم خريطة السياحة في مصر، والقطاع كله مستعد لتقديم صورة مشرفة تليق باسم مصر وتاريخها".

