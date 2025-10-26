الإثنين 27 أكتوبر 2025
محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة تعديات الباعة الجائلين أسفل كوبري الـ21 بالعجمي

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم جولة لتفقد منطقة الكيلو ٢١ بنطاق حي العجمي ؛ وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لالتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة وإزالة تعديات الباعة الجائلين على طريق العام  ومراقبة أسعار السلع  والاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين بجميع الأحياء.

وخلال جولته أسفل كوبري الكيلو 21، تابع المحافظ أسعار السلع والمعروضات، مشددًا على ضرورة التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار، مع توجيه البائعين ببيع السلع بأسعار مناسبة وعدم استغلال المواطنين والمغالاة في الأسعار.

كما كلف المحافظ رئيس حي العجمي بإزالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، وذلك لتسهيل حركة المرور والمارة بالشارع، وإزالة كافة وصلات الكهرباء المخالفة، بالإضافة إلى تفقد تراخيص المحال وإعدام الأغذية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك التي تم ضبطها ببعض المحال.

هذا وقد تفقد محافظ الإسكندرية المخابز بشارع الصفا بداية كوبري الـ 21، واستفسر عن سعر الرغيف ووزنه، كما استمع أثناء المرور لشكاوى ومطالب المواطنين، موجِّهًا إدارة المرور بعمل حملات دورية على المواقف للتأكد من توفر وسائل مواصلات ومتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص سيارات الأجرة أسفل كوبري الكيلو 21 ومتفرعاته.

كما أكد على الحد من تواجد المشردين أسفل كوبري الـ 21، من خلال التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وكذلك إدارة المرور، لتكثيف التواجد الميداني وسحب تراخيص المركبات المخالفة لمنع التكدس المروري بالمنطقة.

وفي ختام جولته؛ حرص المحافظ على تفقد إحدى المستشفيات التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين بحي العجمي؛ وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والمستلزمات، حيث استفسر من المسؤولين بالمستشفى عن أعداد المترددين اليومية، وعن تواجد كافة التخصصات بها، وأسعار الدخول للعيادات الخارجية. هذا وقد جاءت الجولة بحضور سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس حي العجمي وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

