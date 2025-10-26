الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز في المباراة القادمة للمارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي بتروجيت يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة 1-0، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة

مواد متعلقة

بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي، موعد مباراة الأهلي القادمة

نجم الأهلي السابق ينتقد أداء محمد علي بن رمضان

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

20 معلومة ترصد دور السيسي في التصدي لتصفية القضية الفلسطينية وإفشال مخطط التهجير

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والقناة الناقلة

رئيس شعبة الذهب: انخفاض عيار 21 بنسبة 3.5% خلال أسبوع

بدء التوقيت الشتوي، تأخير الوقت في أوروبا ولبنان ساعة واحدة

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية