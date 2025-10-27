تعرف على تفاصيل العائد الشهري في حساب التوفير بداية

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن تفاصيل العائد الشهري في حساب التوفير بداية.

وقال مسئولو البنك التجاري الدولي إن فتح حساب التوفير "بداية" بالبطاقة الشخصية فقط، وتشمل خصائص الحساب ما يلي:

عائد شهري ثابت بنسبة 4% وحد ادنى 1جم

إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا

مصاريف مخفضة للاشتراك الشهري (10 جنيه)

الحساب مقدم للعملاء الجدد من حاملي الجنسية المصرية فقط

يتم خصم رسوم بقيمة 100 جم من حساب العميل على المعاملات التالية بالفروع:

الإيداع النقدي والسحب النقدي (إلا في حالة فتح أو إغلاق الحساب)

 يتم احتساب رسوم إضافية على التحويلات الداخلية والخارجية (يأخذ في الاعتبار تعليمات البنك المركزي فيما يخص الإعفاء من الرسوم)

تسوية مستحقات البطاقة الائتمانية، بغض النظر عن قيمة المعاملة



حدود المعاملات:

الحدود اليومية لمعاملات الخصم على الحساب: 90 ألف جنيه

الحدود الشهرية لمعاملات الخصم على الحساب: 300 ألف جنيه

حدود رصيد الحساب: 750 ألف جنيه

في حالة تعدي الحدود القصوى، سيتم وقف الحساب وسيضطر العميل للتوجُّه للفرع لملء استمارة تحديث بيانات "اعرف عميلك" وتغيير نوع الحساب الخاص به.

بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا "كارتي"

ميزة هي أسهل وأسرع بطاقة يمكن إصدارها، وهي متاحة للمصريين فقط ببطاقة رقم قومي ساري ودون الحاجة لوجود حساب للعميل لدى البنك بمصاريف إصدار 50 جنيها فقط.

سهولة ومرونة الاستخدام: إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، والإيداع والسحب النقدي من نقاط البيع التي تتيح السحب والإيداع النقدي وإتمام معاملات الشراء في المحلات أو عبر الإنترنت داخل مصر كما يمكن الإيداع إليها عن طريق تطبيق انستاباي “IPN”

تأمين الإنفاق: حد الاستخدام اليومي في عمليات الشراء والسحب النقدي لبطاقة ميزة هو 30 ألف جنيه يوميًا، 200 ألف جنيه اقصى رصيد للبطاقة شهريًا ولا يمكن استخدامها في المعاملات الدولية

يمكن التحويل منها عن طريق تطبيق إنستاباي.



المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر



سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه) وشحن رصيد التليفون المحمول والتبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية



إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا وبالعملة المحلية فقط.

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد

