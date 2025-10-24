منها توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، أبرز امتيازات العمالة غير المنتظمة في القانون

سعى المشرع المصري إلى إصدار التشريع العمالي يهدف إلى تنظيم علاقات العامة ويحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة، ويحدد السن القانوني لعمل الأطفال.

العمالة غير المنتظمة

إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يعد خطوة مهمة في توسيع مظلة الحماية القانونية لجميع الفئات العاملة، لا سيما العمالة غير المنتظمة. يُعد هذا القانون تعبيرًا واضحًا عن توجه الدولة نحو دمج هذه الفئة ضمن منظومة العمل النظامي، وضمان حقوقهم في الأجر والتأمين والرعاية.

حصر أعداد العمالة غير المنتظمة

من بين المواد التي وردت في النص القانوني وتُشير إلى العمالة غير المنتظمة أو التنظيم المتعلق بتشغيلها، المادة 8 والتي تنص على أن “تقدّم المنشآت الواقعة تحت أحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة، خلال 30 يومًا من تاريخ سريان القانون، تقريرًا تفصيليًا يشمل عدد العمال مصنَّفين بحسب المؤهلات، والمهن، والفئات العمرية، والجنسيات، والجنس، والأجور التي يتقاضونها”.



الرعاية الصحية والاجتماعية

اكما تناولت المادة 14 تخصيص ثلث المبالغ المقرّرة للمخالفات” لصالح “الخدمات الاجتماعية والصحية وتطوير التدريب المهني للفئات الأكثر ضعفًا بين العمال، وخصوصًا العمالة غير المنتظمة.

حصر العمالة غي المنتظمة حماية

وتتحدث المادة 8 عن آلية شفافية وإدراج: فهي تضع الأساس القانوني لحصر بيانات العاملين، مما يمكّن الجهات المختصة من متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة وتحديدها ضمن المنظومة الرسمية.

تنمية الفئات الضعيفة

أما المادة 14 تشير إلى تمويل ودعم الحماية، بربط جزء من غرامات المخالفات بتنمية الفئات الضعيفة، ومنها العمالة غير المنتظمة، فإن القانون لا يكتفي بالتنظيم بل يتضمّن أداة مالية لتعزيز الحماية، بما أن العمالة غير المنتظمة غالبًا ما تفتقر إلى العقود المنتظمة أو التأمين، فوجود نص يُشير لها صراحة يُعدّ تأكيدًا على أن التشريع الجديد ينظر إليها كجزء من العلاقات العمالية وليس مجرد حالة استثناء.





