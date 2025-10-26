خطوات فتح الحسابات البنكية للمصريين في الخارج

أعلن البنك المركزي عن خطوات فتح الحساب للمصريين في الخارج ضمن مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وجاءت كالتالي:

أن يقوم العميل بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك

التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية بالخارج لبدء إجراءات استيفاء مستندات فتح الحساب

يقوم موظف السفارة أو القنصلية بالاطلاع على مستند تحقيق الشخصية وطلب استيفاء التوقيعات وختم نماذج فتح الحساب وتحصيل رسوم التصديق.

يتم التصديق من قبل القنصل أو السفير وإرسال المستندات عبر الحقيبة الدبلوماسية لوزارة الخارجية المصرية

تقوم وزاره الخارجيه في مصر بالتصديق على توقيعات ممثلي السفارة أو القنصلية وإرسال أصل المستندات إلى البنك.

يقوم البنك بإتمام عملية فتح الحساب في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي أصل المستندات

بعد فتح الحساب يتم ارسال رساله نصيه للعميل تحتوي على رقم الحساب الخاص به على رقم الهاتف المحمول المسجل على أنظمة البنك والذي تم استيفاؤه بنماذج فتح الحساب.

وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وتيسير كافة الخدمات المقدمة لهم، أطلق البنك المركزي المصري، ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.