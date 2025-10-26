الأحد 26 أكتوبر 2025
"الزناتي" يكلف فرعية سوهاج بتقديم كل سبل الدعم للمعلمين المصابين في حادث جرجا

خلف الزناتي
تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية تقريرًا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بإصابة 11 معلمًا ومعلمة في حادث سير أثناء عودتهم من عملهم بمركز البلينا إلى محل إقامتهم شمال المحافظة.

 

وتبين من التقرير أن الحادث وقع نتيجة تصادم وقع بين سيارة أجرة «ميكروباص» ودراجة نارية «تروسيكل» أمام قرية كوم الصعايدة بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، ما أسفر عن إصابة ١١ معلمًا بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بالجسد، وتم  نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت خالد زايد المسئول الإعلامي بالنقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، أن المصابين هم: عبد الرحيم شوقي محمد 38 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، وسعيد صالح فؤاد 28 سنة مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى ودخل في غيبوبة تامة، وشيماء محمد عبد الكريم 38 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، وآية رمضان أحمد 30 سنة مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، وآلاء صابر عبد الرحمن 34 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، وماهر عبد الخالق أحمد 27 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وفاطمة أحمد محمد 27 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وميادة أشرف ناصر 28 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، وجهاد عبد الستار أحمد 28 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومريم الضبع رمضان 27 سنة مصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وحنان ياسين عبد النبي 25 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى.

اليوم، انتهاء تدريب الدفعة الـ 5 من المعلمين الجدد على المناهج المطورة بالقاهرة

خلف الزناتي يعلن إهداء 3 رحلات عمرة للمعلمين المكرمين في احتفالية الإسماعيلية

وعلى الفور وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس النقابة الفرعية بسوهاج بسرعة التواجد مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

وكلف " الزناتي" فرعية المعلمين بسوهاج بتقديم كافة سبل الدعم للمعلمين المصابين، مؤكدًا أن النقابة العامة تتابع الحادث لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية.

وشدد الزناتي  على أن سلامة المعلمين وكرامتهم تأتي دائمًا على رأس أولويات النقابة العامة للمهن التعليمية.

