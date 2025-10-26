القنصل العام لدولة فلسطين يزور نظيره الصيني بالإسكندرية

قام القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية محمد شقورة بزيارة مجاملة قنصل عام جمهورية الصين الشعبية يانج يي بمقر القنصلية الصينية العامة بالإسكندرية

وأكد الطرفان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وبحثا توطيد سبل التعاون المشترك، وتقدم سعادة القنصل العام بالشكر لنظيرة الصيني على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية.

وأطلع شقورة نظيرة الصيني على آخر مستجدات الوضع في فلسطين، في غزة والضفة الغربية والقدس التي يقوم بها جيش الاحتلال جراء حرب الابادة في قطاع غزة، وعنف واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وقرصنه أموال المقاصة، وناقش الطرفان مبادرة السلام والوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

