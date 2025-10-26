وكيل تعليم الدقهلية يكرم الطلاب المتميزين في مجال الرياضة والبرمجيات

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل تعليم الدقهلية، الطلاب المتميزين في مجال الرياضة والبرمجيات، احتفالًا بتميزهم وتألقهم.ذ

حيث جرى تكريم الطالب ياسين أحمد نشأت المقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة جلورى الدولية (القسم البريطاني) التابعة لإدارة طلخا التعليمية.

وتكريم الطالب محمد السعيد طه المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الحاج معين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ميت سلسيل التعليمية.

وحصل الطالب ياسين أحمد نشأت على المركز الثاني عالميًا عن إجمالي مشاركاته وفوزه فى مسابقات سنغافورة الدولية للرياضيات والبرمجة والعلوم خلال العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وقد أهلته النقاط المكتسبة من هذه المسابقات للحصول على عضوية دائمة في قائمة الشرف بسنغافورة وعضوية نادي International Junior Honor Society، وقد أظهر الطالب تفوقًا واضحًا وحاز على مراكز أولى على مستوى مصر والعالم في جميع المسابقات التي اشترك فيها في الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي.

كما فاز الطالب محمد السعيد طه بالميدالية الذهبية على مستوى العالم في بطولة الكونغ فو تحت ١٤ سنة المقامة في دولة الصين.

وتم التكريم بحضور الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمديرية، وأسماء فودة مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، ومحمود ليلة مدير مدرسة جلوري الخاصة للغات وأولياء أمور الطالبين.

وتجاذب مدير المديرية أطراف حديث أبوي مع أبنائه المتميزين، معربًا عن فخره وسعادته بما حققوه من إنجاز، مشيرًا إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا في توفير سبل الدعم لأبناء تعليم الدقهلية المتميزين الذين يرفعون اسم الدقهلية وكذلك اسم مصر عاليآ في مختلف المحافل الدولية.

كما قدم الرشيدي الشكر والتقدير إلى أولياء أمور الطالبين مثمنًا جهدهم الدؤوب في الاهتمام والارتقاء وصقل موهبة أبنائهم متمنيًا لهم دوام التألق والتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.