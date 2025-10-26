الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يكرم الطلاب المتميزين في مجال الرياضة والبرمجيات

تكريم الطلبة المتفوقين
تكريم الطلبة المتفوقين في الرياضة والبرمجيات

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل تعليم الدقهلية، الطلاب المتميزين في مجال الرياضة والبرمجيات، احتفالًا بتميزهم وتألقهم.ذ

حيث جرى تكريم الطالب ياسين أحمد نشأت المقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة جلورى الدولية (القسم البريطاني) التابعة لإدارة طلخا التعليمية.

وتكريم الطالب محمد السعيد طه المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الحاج معين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ميت سلسيل التعليمية.

وحصل الطالب ياسين أحمد نشأت على المركز الثاني عالميًا عن إجمالي مشاركاته وفوزه فى مسابقات سنغافورة الدولية للرياضيات والبرمجة والعلوم خلال العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وقد أهلته النقاط المكتسبة من هذه المسابقات للحصول على عضوية دائمة في قائمة الشرف بسنغافورة وعضوية نادي International Junior Honor Society، وقد أظهر الطالب تفوقًا واضحًا وحاز على مراكز أولى على مستوى مصر والعالم في جميع المسابقات التي اشترك فيها في الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي.

كما فاز الطالب محمد السعيد طه بالميدالية الذهبية على مستوى العالم في بطولة الكونغ فو تحت ١٤ سنة المقامة في دولة الصين.

وتم التكريم بحضور الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمديرية، وأسماء فودة مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، ومحمود ليلة مدير مدرسة جلوري الخاصة للغات وأولياء أمور الطالبين.

وتجاذب مدير المديرية أطراف حديث أبوي مع أبنائه المتميزين، معربًا عن فخره وسعادته بما حققوه من إنجاز، مشيرًا إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا في توفير سبل الدعم لأبناء تعليم الدقهلية المتميزين الذين يرفعون اسم الدقهلية وكذلك اسم مصر عاليآ في مختلف المحافل الدولية.

كما قدم الرشيدي الشكر والتقدير إلى أولياء أمور الطالبين مثمنًا جهدهم الدؤوب في الاهتمام والارتقاء وصقل موهبة أبنائهم متمنيًا لهم دوام التألق والتميز.

التعليم الخاص الطلاب المتميزين المهندس محمد فؤاد الرشيدي تعليم الدقهلية سنغافورة محمد فؤاد الرشيدى وكيل تعليم الدقهلية للتعليم الاساسي برمجيات الميدالية الذهبية

