حوار استثنائي قبل أيام من انتخابات الأهلي، الخطيب يكشف مع لميس الحديدي كواليس اختيار قائمته (فيديو)

أجرت الإعلامية لميس الحديدي حوارا استثنائيا وشاملا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية جديدة ثالثة.

‎وكشف الخطيب خلال الحوار لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" الذي يذاع على قناة النهار، تفاصيل كثيرة حول قراره بالاعتزال ثم العدول عنه.

‎كما كشف الخطيب كواليس اختيار أعضاء قائمته الانتخابية، وعلى رأسهم رجل الأعمال ياسين منصور المرشح على مقعد النائب، وكذلك اختيار الكابتن سيد عبد الحفيظ وطبيعة مهمته خلال الفترة المقبلة، وأسباب الاستعانة به عقب مغادرته النادي الأهلي حينما كان مديرا لكرة القدم بالفريق الأول.

‎كما كشف الخطيب عن مهام خالد مرتجي المرشح على مقعد أمين الصندوق، وتطرق إلى وضعه الصحي حيث كشف لأول مرة عن رسالة الطبيب الفرنسي له ورد فعل أسرته على تلك الرسالة.

‎وتحدث الخطيب عن فريق كرة القدم وتقييمه للأداء الحالى، بالإضافة إلى طموحاته وأحلامه للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، كاشفا عما إذا كان سيكتفي بدوره كرمز أم سيواصل العمل خلال الولاية الجديدة المرتقبة.

من المقرر إذاعة الحوار غدا الاثنين التاسعة مساء فى برنامج الصورة مع لميس الحديدي على قناة النهار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.